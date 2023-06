Feuerwehren Mogersdorf und Wallendorf zu Gast in Ungarn

Auf Einladung der Feuerwehr Unterzemming (Ungarn) nahmen die Feuerwehren Wallendorf und Mogersdorf-Ort am Samstag, dem 3. Juni, in Körmend am Feuerwehrtag teil und vertraten das österreichische Feuerwehrwesen.

Diese Treffen dienen der Kameradschaftspflege und dem Austausch des Feuerwehrwesens über das Staatsgebiet hinaus, um im eventuellen Katastrophenfall die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu erleichtern.

