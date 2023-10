80 Rekruten am Schlösselberg angelobt

Der militärische Festakt wurde direkt an der Gedenkstätte am Schlösslberg, wo der Namensgeber der Montecuccoli Kaserne Graf Raimondo Montecuccoli das übermächtige osmanische Heer besiegen konnte, abgehalten. Rund 250 Angehörige der anzugelobenden Rekruten und zahlreiche Fest- und Ehrengäste folgten der Einladung. „Auf unser Bundesheer ist Verlass“, sagte der neue burgenländische Landtagspräsident Robert Hergovich in seiner Ansprache und nahm dabei Bezug auf den hohen Stellenwert des Österreichischen Bundesheeres im Land Burgenland.

Die Rekruten rückten am 02. Oktober 2023 beim Jägerbataillon 19 ein, um ihre Basisausbildung in der Stabskompanie zu absolvieren. Die jungen Soldaten stammen vorwiegend aus Niederösterreich und sind mit 30. Oktober ihren Dienst in unterschiedlichen Funktionen in verschiedenen Garnisonen des Militärkommandos Niederösterreich angetreten. Die Militärmusik Burgenland umrahmte in gewohnter Weise den Festakt und zum krönenden Abschluss wurde der Große Österreichische Zapfenstreich aufgeführt.