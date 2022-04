Feuerwehr Mogersdorf-Ort zog Bilanz für 2021

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Kommandant HBI Mike Kurta konnte zu der JHD unter anderem Hausherr Bgm. Josef Korpitsch, Vizebgm. Wolfgang Deutsch, seitens der Feuerwehr Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Ing. Franz Kropf, Abschnittsfeuerwehrkommandant ABI Christian Schwartz und Ehrenfeuerwehrkommandant HBI Franz Ehritz begrüßen.

Nach einer Gedenkminute für alle verstorbenen Mitglieder wurde die Anwesenheitsliste überprüft. Danach berichtete Kassier HFM Daniel Mayer über die finanzielle Gebarung der Feuerwehr. Nach der einstimmigen Entlastung des Kommandos wurde der Leistungsbericht für 2021 von den verschiedenen Führungskräften vorgetragen.

2021 musste zu 43 Einsätzen ausgerückt werden, wovon es zwei Brandeinsätze und 41 technische Einsätze zu abarbeiten galt.

92 Veranstaltungen wie Schulungen, Übungen, Sitzungen, Veranstaltungen usw.. wurden besucht. Es gab von den einzelnen Mitgliedern 381 verschiedene Tätigkeiten wie Büroarbeiten, Wartungsarbeiten, Reinigungsarbeiten, Übungsvorbereitungen usw. 13 Mitglieder besuchten 27 verschiedene Lehrgänge im Bezirk, an der Landesfeuerwehrschule oder online.

Sieben Mitglieder absolvierten den Feuerwehrführerschein bis 5,5 t. Mit den drei Einsatzfahrzeugen wurden 5888 km zurückgelegt.Im Schnitt verrichtete jedes einzelne Mitglied der 56 Mitglieder 9,7 verschiedene Dienste und investierte damit 79,97 Stunden für die ehrenamtliche Tätigkeit für die Feuerwehr. Insgesamt standen 2021 für den Dienst am nächsten 4422,21 Stunden zu Buche.

2021 konnten mit Rene Fleischmann und Daniel Schwartz zwei Neumitglieder begrüßt werden. Mit Manuela Knerl und Daniela Kotrba erklärten sich zwei Damen mit 01.03.2022 bereit, der Feuerwehr Mogersdorf-Ort beizutreten. Leider verließen auch vier Mitglieder die Feuerwehr Mogersdorf-Ort, da sie sich beruflich umorientierten oder weggezogen sind. LM Lex Josef wurde altersbedingt in den Reservestand versetzt.

BM Knerl Hermann bestand am 18.06.2021 das FLA in Gold (Feuerwehr Matura). Mit OFM Aicher Rene, OBI Fasching Jochen, BM Knerl Hermann, FM Kurta Marc, HBI Kurta Mike, V Lex Patrick, LM Resch Werner, FM Schwartz Anna, ABI Schwartz Christian und OLM Zenz Patrick erwarben am 10.07.2021 10 Mitglieder das Branddienstleistungsabzeichen in Bronze.

Am nächsten Tagesordnungspunkt standen die Beförderungen. So wurden PFM Kemetter Lukas Martin und PFM Merkl Daniel zum FM befördert. OFM Aicher Rene wurde zum LM befördert und LM Resch Werner wurde zum BM befördert. OBR Ing. Franz Kropf beförderte BM Jochen Fasching zum OBI.

In Ihren Ansprachen dankten die Ehrengäste der Feuerwehr für ihre Leistungen und wünschten weiterhin alles Gute.

