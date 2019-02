Markus Maurer war schon immer begeistert von Bier. Zusammen mit seiner Frau Marie Maurer hat es ihn ins Burgenland verschlagen, um dort sein eigenes Biergeschäft inklusive kleiner Brauerei zu eröffnen.

Nach einem erfolgreichen Start mit der Filiale in Güssing eröffnete der gebürtige Wiener vergangene Woche seinen zweiten Standort in Jennersdorf. Die neue Filiale in Jennersdorf wird ebenso wie die Filiale in Güssing eine große Auswahl an eigens gebrauten, nationalen und internationalen Bieren anbieten. Jennersdorf bekommt auch ein eigenes „Stadtbräu“, ein Uhudlerbier mit dem stadtbekannten Fischotter „Resi“ auf der Flasche.

Eigens Stadtbräu und Uhudlerbier

Wer auf der Suche nach speziellem, schmackhaftem Bier ist, ist bei dem Master Beerkeeper an der richtigen Adresse. Im Jahr 2017 hat er mit seinem Hausbräu Southern Red Ale sogar den Staatsmeistertitel geholt. Neben Bierverkostungen kann man in dem Biergeschäft auch Bierbraukurse besuchen und jede Menge zum Thema Bier und Bierbrauen lernen. Die verschiedenen Verkostungen und Braukurse werden auch sehr gerne von Firmen als Weihnachtsfeiern besucht. Wer auf den Geschmack kommt und selbst zu Hause Bier brauen möchte, kann sich bei Markus Maurer auch Tipps und das nötige Zubehör holen. „Es freut mich immer wieder, wenn mir Kunden und Kundinnen Kostproben von ihren Kreationen vorbeibringen und ich mein Wissen und meine Erfahrung mit ihnen teilen kann“, so Maurer.