45 Jahre Stadterhebung: Auf weitere fünf Jahre...

45 Jahre Stadterhebung sind es wert, dass man Jennersdorf besonders ehrt – und so wurde, wie manche meinten, mehr oder weniger kurzerhand ein (gelungenes!) Stadtfest auf die Beine gestellt. Die Kirchenstraße wurde zur gemütlichen Feierzone umfunktioniert, mit Bühne am unteren Ende, wo die Stadtkapelle Jennersdorf über Stunden hinweg ihre Stücke zum besten gab, bevor sie von der Band „Take 5“ abgelöst wurde.

Vor allem unter den anwesenden Gästen herrschte etwas Verwirrung, als bekannt wurde, dass der offizielle Festakt erst um 20 Uhr und nicht wie ursprünglich angenommen um 17 Uhr startete. Man konnte sich die Zeit bis dahin aber gut vertreiben – ob beim Durchprobieren der teils veganen Mehlspeisen vom Stand „Gesundes Dorf“, bei Weinspezialitäten vom Weingut Gratl aus Maria Bild, den Ständen der Fidas Volleyballdamen oder den Fußballern, und wem es nach Deftigerem gelüstete, war beim Gernot gut aufgehoben.

Als Bürgermeister Reinhard Deutsch um etwa 20 Uhr nach dem Special Olympics Event beim Fest ankam, gab es auch eine offizielle Begrüßung; eine an die Ehrengäste, eine an die Besucher. „Ich freue mich, heute gemeinsam mit euch allen 45 Jahre Stadterhebung feiern zu dürfen. Gleichzeitig bedanke ich mich bei allen Mitwirkenden, bei der Gastronomie, den Vereinen.“ Er zitierte außerdem ein paar historische Highlights der vergangenen 45 Jahre.

In der Stadtkapelle gab es auch jemanden zu ehren: Klarinettistin Katharina Fiedler. Ihre Musikerkollegen überraschten sie mit einer Philharmoniker-Münze. Das ist das Leistungsabzeichen des österreichischen Blasmusikverbandes in der Höchststufe Gold; Fiedler maturierte nämlich am Instrument Klarinette.

Die Feierlichkeiten hielten noch bis in die Nachtstunden an, bevor sie sich langsam aber doch auflösten. Nach seinem Resümee gefragt, zeigt sich der Bürgermeister zufrieden: „Ein toller Erfolg! Mich hat es außerdem sehr gefreut, dass sogar Altbürgermeister Anton Brückler aus der Zeit der Stadterhebung am Fest war.“

