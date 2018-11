Die Gattin wurde am 13.11.2018 durch Hilferufe aufmerksam und fand ihren Gatten, offensichtlich vom Traktor überfahren, unter dem Futtermuser vor.

Er schilderte seiner Gattin den Vorfall: Er hatte sich beim Absteigen vom Traktor mit seiner Bekleidung an einem Schalthebel verfangen, wodurch sich der Traktor in Bewegung setzte und ihn zu Boden schleuderte, und dann vom Traktor überrollt wurde.

Der 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Am 14.11.2018 verstarb er an seinen Verletzungen.