Adventzauber kehrt wieder zurück

Der Lichterbaum hat seinen Weg zurück auf den Mutter Teresa Platz gefunden: es ist also alles angerichtet für das Comeback des Jennersdorfer Adventzaubers, der nach einer Corona bedingten Pause heuer wieder stattfindet.

Der Baum stammt vom Stoagupf und wurde in der Vorwoche von der Stadtfeuerwehr aufgestellt. Los geht es mit dem Programm des heurigen Adventzaubers am kommenden Samstag, dem 26. November mit dem Entzünden des Lichterbaums.

Am Sonntag, dem 27. November (17 Uhr), lädt dann der Jennersdorfer Gesangsverein zum traditionellen Advent-Einsingen in die Stadtpfarrkirche.

Am Samstag, dem 3. und am Samstag, dem 10. Dezember findet von 14 bis 21 Uhr ein buntes Rahmenprogramm statt. Am vierten Adventwochenende ist der Adventzauber am Freitag und Samstag geöffnet, ebenfalls von 14 bis 21 Uhr.

