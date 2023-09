Auf dem Drahtesel quer durch den Bezirk

Die Mitglieder der SPÖ Bezirksorganisation Jennersdorf unternahmen vergangenes Wochenende eine Radtour durch den gesamten Bezirk Jennersdorf. Gestartet wurde mit einem kräftigen Vitalfrühstück beim Naturbadesee Königsdorf. Die beiden SPÖ-Bezirkschefs Bürgermeister Fabio Halb und Bürgermeister Mario Trinkl konnten unter anderem Landtagsabgeordneten Ewald Schnecker, Bezirksfrauenvorsitzende Bürgermeisterin Andrea Reichl sowie Ortschef Edi Zach, Helmut Sampt, Franz Kern und die VizebürgermeisterInnen Claudia Supper, Rudi Rogatsch, Georg Pataki oder etwa Königsdorfs-Vize Wolfgang Decker und weitere Funktionäre aus dem Bezirk begrüßen.

Weitere Stationen am Programm waren das Gasthaus zum Hof in Jennersdorf, das Gasthaus K&K in Doiber, die Pizzeria Hannes Wurzinger in Minihof-Liebau sowie das erste „Hoffest“ der Familie Uitz in Minihof-Liebau. Das Hoffest zählte zum Highlight des ganzen Tages, denn dort wurde auch der Stopp zum Mittagessen, begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten, Livemusik und natürlich vielen BesucherInnen, eingelegt. Der Abschluss der Burgenland Raddress-Tour wurde bei der Tennisanlage des ASKÖ Tennisverein Mühlgraben abgehalten, wo ein spannendes Tennisdoppel beobachtet werden konnte. „Unsere Radtour war ein toller Erfolg, viele Begegnungen, tolle Gespräche und ein wirklich guter Zusammenhalt der Bezirks Funktionäre“, so die beiden Ortschefs Fabio Halb und Mario Trinkl.