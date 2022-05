Ausstellung über 2. Weltkrieg im BORG Jennersdorf

Werbung EO Park Anzeige Jede große Liebe braucht ein Gegenüber!

Nach Stationen in Rudersdorf, Fürstenfeld, Güssing, Stegersbach und Oberwart ist die Ausstellung über den 2. Weltkrieg vom Ständestaat beginnend bis zur Gedenkkultur in der Aula der Schule zu sehen; dort soll sie bis Ferienbeginn bleiben.

„Mir war wichtig, dass sie auch im Heimatbezirk steht“, sagte Thomas König bei der Eröffnung am Montag. König, der sich seit 2015 hobbymäßig mit der Aufarbeitung des 2. Weltkriegs und dessen Geschehnisse im Südburgenland beschäftigt, wird zusammen mit Michael Achenbach „die Langversion der Ausstellung auch in Buchform herausbringen.

Alles zusammen werden das an die 200 Seiten. Außerdem sind alle Schulen, wo die Ausstellung war, dazu eingeladen, jeweils auf einer Doppelseite im Buch im Zuge des Geschichtsunterrichts einen Gastbeitrag beizufügen. Es soll bereits im September erscheinen“, erzählt Thomas König.

Er und Michael Achenbach sind Preisträger des Theodor-Kery-Stiftungspreises in der Kategorie Literatur/Publizistik; die Verleihung ist am 8. Juni in Lockenhaus.

