Als „großartigen Erfolg“ bezeichnet ÖVP-Landtagsabgeordneter Bernhard Hirczy die Zusage, dass die Planungsarbeiten für den Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke St. Gotthard-Jennersdorf-Graz 2019 beginnen. „Nach vielen Jahren des Wartens und Druck Machens haben wir es endlich geschafft: Die so wichtige Verkehrsverbindung zwischen der Staatsgrenze, Jennersdorf und Graz wird ausgebaut“, ist Hirczy erfreut.

Die türkis-blaue Bundesregierung plant, alle Bahnstrecken in Österreich bis 2030 zu elektrifizieren. Damit würde auch die für das Südburgenland wichtige Strecke der Steirischen Ostbahn von St. Gotthard bis Graz elektrifiziert. „Das südliche Burgenland bekommt damit eine hochwertige Anbindung an die beiden Großstädte Budapest und Graz. Gute Verkehrsanbindungen stoppen die Abwanderung und sichern Betriebe ab“, erklärt Hirczy und meint weiter: „Bereits jetzt ist diese Strecke wichtig für den Güterverkehr. Jetzt muss sie auch für Pendler, Studenten und Schüler attraktiver werden, ganz nach dem Motto: Wohnen an der Ostbahn, arbeiten und studieren in Graz.“