Jennersdorf soll laut Südburgenland-Manager Werner Unger in Zukunft „eine größere Rolle“ spielen. Bis 2023 laufe aktuell die Projektierung der Elektrifizierung in Richtung Graz. „Zwischen 2023 und 2027 wird die Strecke voll elektrifiziert. Im Takt von 60 Minuten fährt dann ein Zug nach Graz. Das ist bereits in den Plänen der Österreichischen Bundesbahnen drinnen“, erklärte Unger. Die Bahnstrecke soll dann mit bis zu 160 Stundenkilometern befahrbar sein.

Damit der Zug seine geplante Geschwindigkeit halten kann, müssen im Bezirk jedoch einige Bahnübergänge aufgelöst werden. „Wir hatten im März ein erstes Treffen. Es werden dabei sicherlich viele kleine Bahnübergänge wegfallen“, erklärte Bürgermeister Reinhard Deutsch die Vorgehensweise.