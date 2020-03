Auch wenn zurzeit keine Schülerinnen und Schüler das BORG Jennersdorf besuchen, findet der Unterricht dennoch in den Räumlichkeiten statt. Via Livestream wird von Montag bis Freitag der Unterricht in die Zimmer der Schülerschaft gesendet. Schwieriger wird es da jedoch für die Sportlehrkräfte, die sich jedoch ein besonderes Video einfallen haben lassen.

BORG/BHAS Jennersdorf from Wolfgang Franz on Vimeo.