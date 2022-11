Bürgermeister über steigende Ausgaben „Müssen sparen, wo es geht“

Werbung

Die Ankündigung der Bundesregierung am Montag dieser Woche, die den Kommunen eine Milliarde Euro wegen der Teuerung in Aussicht stellt, lässt dem einen- oder anderen Ortschef dieser Tage den sprichwörtlichen Stein vom Herzen fallen.

Wie schwer es derzeit ist den Finanzhaushalt für das kommende Jahr zu planen, weiß auch Jennersdorfs Stadtchef Reinhard Deutsch. „Lohn- und Energiekosten steigen, Instandhaltungskosten werden mehr, die Baukosten sogar um bis zu 20 Prozent. Diese Summen reißen uns ein Loch ins Budget“, erklärt Deutsch.

Sparen, wo es geht, sei das Gebot der Stunde und das gelte auch für Jennersdorf, meint Deutsch, der sich trotz allem eine Anspielung auf den „alten“ Gemeinderat nicht verkneifen kann. „Hätte der nämlich so gearbeitet, wie er dafür auch gewählt wurde, dann hätten wir viele Projekte vor der Krise auf den Weg bringen können und uns dadurch so manche Gebührenerhöhung, die jetzt ins Haus steht, ersparen können.“

Der Kindergarten, der mit der PEB im kommenden Jahr saniert und erweitert wird oder der Umbau des Gemeindeamts seien hier die größten Bauprojekte, die die Stadt im kommenden Jahr zu bewältigen hat.

Einsparen wird man voraussichtlich, auch wenn sich Deutsch noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen will, voraussichtlich auch bei Vereinsförderungen. „Wir werden auf jeden Fall jede Kostenstelle im Budget genau durchleuchten müssen und gegebenenfalls auch bei Dingen einsparen müssen, die wehtun“, kündigt Deutsch an.

„Im Gegenzug werden wir aber auch die Kommunalabgaben, zumindest um 1,7 Prozent Indexanpassung, im kommenden Jahr erhöhen müssen“, erklärt Deutsch, der die Finanzlage der Stadtgemeinde aber als stabil beschreibt, was auch die kürzlich erschienene Gemeindefinanzstatistik 2021 der bescheinigt.

Klares Bild

Güssing/Jennersdorf Mehr Geld für Investitionen in Gemeinden

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.