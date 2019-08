Das 30-jährige Bestandsjubiläum feierte man am Campingplatz in Jennersdorf mit einer Festmesse, musikalisch umrahmt von „Die Böhmische“ der Stadtkapelle Jennersdorf, sowie einem kurzen Festakt. Pro Jahr werden rund 5.000 Übernachtungen am Campingplatz Jennersdorf gezählt. Den Campingfreunden stehen 40 Stellplätze und 18 Dauerstellplätze sowie ein Zeltlagerplatz zur Verfügung.