Die gute Nachricht vorweg: Nach dem heurigen Faschingsumzug gab es keine Anzeigen. Darüber etwas verwundert zeigte sich auch die Polizei, die trotz des Besucheransturms von über 3.000 Gästen „positive Bilanz“ zieht, auch „wenn es zahlreiche kleinere Sachbeschädigungen gegeben hat, die aber nicht zur Anzeige gebracht wurden.“

Mehr zu tun hatte dagegen die Rettung, die zu mehr als zehn Einsätzen ausrücken musste. Etwas anders lief der Faschingsumzug für die zahlreichen Hilfskräfte ab, die nach der großen Party mit Aufräumen beschäftigt waren. Seitens der Gemeinde fällt die Bilanz durchwachsen aus. „Wir freuen uns über den enormen Einsatz, den der UFC Jennersdorf jedes Jahr mit der Veranstaltung leistet. Wie man heuer sehen konnte, wird nicht nur der Faschingsumzug immer größer, sondern leider auch die zu späterer Stunde von Teilnehmern in ihrem Übermut verursachten Schäden“, heißt es dazu von Bürgermeister Reinhard Deutsch.

Dieser ausgelassenen Feierlaune und Menschenmenge hält, so Deutsch, „keine sanfte Absperrung stand und die Ordner des Fußballclubs und der Securityfirma können leider nicht überall gleichzeitig sein.“

„Es ist bedauerlich, dass es darunter auch Jugendliche gibt, die offenbar vor Zerstörung nicht zurückschrecken"

Daher soll es in den nächsten Tagen intensive Gespräche mit allen Verantwortungsträgern geben, um die Geschehnisse nachzubesprechen. „Es ist nicht auszuschließen, dass es in Zukunft Änderungen am Ablauf und dem Format des gesamten Festes geben wird“, kündigt Deutsch ein neues Konzept für den Umzug an.

Doch eines hat man am Faschingssamstag wieder erleben können, die Jugend der Stadtgemeinde und des Bezirks kann organisieren und feiern. „Es ist bedauerlich, dass es darunter auch Jugendliche gibt, die offenbar vor Zerstörung nicht zurückschrecken. Jetzt liegt es an allen Verantwortlichen, geeignete Rahmenbedingungen zu erarbeiten, damit dieses Fest im nächsten Jahr mit deutlich weniger Kollateralschäden veranstaltet werden kann“, so Deutsch.