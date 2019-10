Acht Trupps stellten sich in den Kategorien Bronze, Silber und Gold den Herausforderungen. Ziel und Zweck der Atemschutz-Leistungsprüfung ist es, die an der Landesfeuerwehrschule und bei der laufenden Ausbildung in den Feuerwehren trainierten Handgriffe und Kenntnisse zu perfektionieren. Bei der Atemschutz-Leistungsprüfung handelt es sich nicht um einen Wettkampf im herkömmlichen Sinne, sondern um eine Prüfung, in der die gestellten Aufgaben in einer vorgegebenen Sollzeit in Teamarbeit möglichst fehlerfrei durchgeführt werden müssen. Bei dieser Leistungsprüfung wird das Ergebnis in „bestanden“ oder „nicht bestanden“ gewertet.



Bronze

St. Martin an der Raab Berg 1 Neuhaus am Klausenbach Jennersdorf Eltendorf

Bronze gemischt

St. Martin an der Raab Berg 2

Silber

Rudersdorf Berg

Gold

Wallendorf

Gold gemischt

1.Rudersdorf Berg