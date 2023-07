Diebstahlserie im Südburgenland geklärt

Wie bereits Anfang Juli berichtet, wurde aus einem Baumarkt im Bezirk Jennersdorf ein Rasenmähertraktor gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zur Lagerhalle des Baumarktes verschafft. Dabei wurde ein Aufsitzmäher im mittleren fünfstelligen Wert entwendet. Die Polizei leitete umgehend die Ermittlungen ein, und das Landeskriminalamt Burgenland übernahm die weitere Aufklärung des Falles.

Im Laufe der Ermittlungen verhärteten sich die Hinweise auf eine "Splittergruppe", die bereits im Jahr 2022 in den Bezirken Jennersdorf und Feldbach für 37 ähnliche Delikte verantwortlich ist. Die Ermittler arbeiteten dabei mit den ungarischen Polizeibehörden zusammen. Dank dieser Zusammenarbeit konnte bereits am 4. Juli der gestohlene Rasenmähertraktor in Csehimindszent, Ungarn, sichergestellt werden. Einer der Täter, ein 21-jähriger Ungar, wurde in Ungarn in Untersuchungshaft genommen. Die anderen beiden Täter, ebenfalls ungarische Staatsangehörige, befinden sich derzeit noch auf freiem Fuß.

Die Tätergruppe konnte auch des Diebstahls eines weiteren Rasenmähertraktors in Rax Bergen, Bezirk Jennersdorf und eines Kraftrades, in Fehring, Bezirk Feldbach, verantwortlich gemacht werden. Das Kraftrad wurde von den Tätern zerlegt und in Einzelteilen verkauft.

Nach weiteren Ermittlungen und der eindeutigen Identifizierung der beiden gestohlenen Aufsitzmäher erfolgte am 10. Juli die Rückgabe an den rechtmäßigen Eigentümer.