Zur Weihnachtszeit des vorigen Jahres gelangte der Täter über eine auf der Rückseite gelegenen Terassentür in die Räumlichkeiten der Versicherungsagentur und verursachte dabei einen Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die umfangreichen Ermittlungen des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Jennersdorf brachten eine konkrete Spur zu den in Österreich und Deutschland mehrfach einschlägig vorbestraften 50-jährigen bulgarischen Täter. Anfang Oktober erließ die Staatsanwaltschaft Eisenstadt aufgrund des Ermittlungsergebnisses einen EU-Haftbefehl. Kurze Zeit später könnte er in seiner Heimatstadt in Bulgarien festgenommen werden. Am Montagabend wurde er den Behörden in Österreich übergeben und in die JA Eisenstadt eingeliefert.