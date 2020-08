Rein von den Tagesordnungspunkten her, dürfte sich in Jennersdorf eine gemäßigte Gemeinderatssitzung anbahnen. Neben der geplanten Sanierung der Kampelbrücke im Ortskern, werden auch über 20 Flächenwidmungsfälle entschieden. „Ich habe die Fraktionssprecher angehalten sich vorzuinformieren“, erklärte Bürgermeister Reinhard Deutsch (JES). Dadurch erhofft sich der Bürgermeister, eine rasche Abhandlung der Punkte. Noch nicht auf der Einladung zur Sitzung, aber fix besprochen, wird auch die Vergabe des Planungs- und Projektbetreuungsauftrags bezüglich der Kampelbrücke. Das Volumen für die über ein halbes Jahrhundert alten Brücke, wird seitens des Bürgermeisters mit rund einer Million beziffert. Die FPÖ stellte außerdem den Antrag, einen Funcourt in Jennersdorf zu errichten. „Wir brauchen dafür eine Bedarfserhebung. Außerdem müssen die Kosten und auch der Ort abgeklärt werden“, erklärte Deutsch gegenüber der BVZ.

Weiters stehen zahlreiche Vergaben von Arbeiten an der Aufbahrungshalle in Jennersdorf an, sowie eine geplante Neugestaltung der Website der Stadtgemeinde Jennersdorf. Nur mit einem Tagesordnungspunkt ist der im Bau befindliche Bauhof vertreten. Es werden noch Zimmerer- und Spenglerarbeiten für die Kiesboxen benötigt.