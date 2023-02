Engagement für Ukrainer reißt nicht ab

SOS-Kinderdorf Mitarbeiterin und Tanzpädagogin beim Neumarkter Verein „Sidestep“, Sabine Treiber, hat mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine bereits so einiges veranstaltet, und ihr kreativer Faden reißt dabei nicht ab.

Immer wieder überlegt sie sich (altersgerechte) Aktivitäten. „Wir machen einmal in der Woche Kreativstunden, Kinder und Erwachsene getrennt. Mit den Kindern mache ich oft Tanz- und Turnstunden; die Erwachsenen haben andere Interessen“, erzählt Sabine Treiber.

So kam in der Gruppe beispielsweise der Wunsch nach einem eigenen Garten auf, den sie gerne anlegen würden. Und derzeit wird fleißig an einem Kochbuch gearbeitet.

„Das Buch wird Rezepte aus der ukrainischen und österreichischen Küche beinhalten. Wir müssen dann mal schauen, wer uns das druckt. Aber für die Erwachsenen ist es eine gute Beschäftigung, weil sie auch super von daheim aus schreiben können, und nicht nur bei den Treffen.“

Im Oktober fand ihr sogenanntes „Essensfest“ statt.

