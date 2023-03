Erstes Generationencafé 2023 war ein voller Erfolg

Werbung

„Es war sehr gut besucht und wirklich nett! Die Leute haben sich sehr gefreut, dass die Winterpause vorbei ist. Und ich bin sehr dankbar, dass wir von rundherum so viel Hilfe und Unterstützung bekommen“, ist die Initiatorin Gabriele Slamanig mit ihrem Team, bestehend aus Stadtpfarrer Franz Brei, Diakon Willi Brunner und zahlreichen Unterstützern und Freiwilligen begeistert. Ein buntes Programm, gute Heurigenjause und eine musikalische Einlage am Klavier ließen keine Langeweile aufkommen. „Wir haben zusammen ein sechs Meter langes Bild gemalt, wo wirklich jeder mitgemacht hat - sogar der Herr Pfarrer. Das Bild wird in DIN-A4 große Teile geteilt; beim nächsten Café am 4. April bekommt dann jeder ein Stück.“

Apropos nächstes Café: Ganz im Zeichen der Karwoche und den bevorstehenden Osterfeiertagen wird über Brauchtum gesprochen. „'Ein Nachmittag voller Erinnerungen' wird das Thema der nächsten Veranstaltung. Es sind nämlich so viele Menschen dabei, die von überall her kommen, da werden wir uns über früher austauschen und jeder der will, soll erzählen können“, gibt Gabriele Slamanig einen Ausblick auf den 4. April. Was ihre Beweggründe für das besondere Café sind, kann man hier nachlesen.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.