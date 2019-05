Nachverdichtung ist ein Teil des ökologischen Fußabdruckes. In einem in die Jahre gekommenen Gebäude Potenzial zu sehen und ihm ein gänzlich neues Antlitz zu verleihen, ist der OSG wichtig, ebenso die soziale, gesunde Durchmischung zwischen Lokal, Büros, Wohnungen und betreutem Wohnen. Am Freitag, dem 17. Mai (15.30 Uhr), findet nun die feierliche Übergabe und Segnung des „Burgenlandhofes“ Jennersdorf, im Beisein von Landeshauptmann Doskozil, statt.