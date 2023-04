Filmeabend: Mit dem Fahrrad von Österreich nach Australien

Werbung

Die beiden Oberösterreicher Andreas Buciuman und Dominik Bochis haben eine außergewöhnliche Reise hinter sich. 18.000 Kilometer, 19 Länder und 11 Monate waren die beiden Hobby-Radler auf ihrem Drahtesel unterwegs. Um die Welt zu erkunden, ließen die beiden ihren Beruf, ihre Freunde und ihre Familie zurück und tauschten ihren gewohnten Alltag ein gegen ein Jahr voller Abenteuer, Strapazen und Widrigkeiten. Diese Reise haben sie in einem Film festgehalten, der am 24. April (19 Uhr) in der Arche Jennersdorf präsentiert wird. Verbindliche Anmeldungen werden unter der Nummer 03329/450 75 oder per Mail an jennersdorf@vhs-burgenland.at entgegengenommen. Um eine freie Spende für die Realisierung der Veranstaltung wird gebeten.

