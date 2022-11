Franz Müller zu Rücktritt: „Ich wollte kein Hick-Hack mehr“

Werbung

Nach dem Erdbeben bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl kommt die Stadt-ÖVP weiterhin nicht zur Ruhe. Mit Franz Müller hat ein Urgestein der Jennersdorfer Schwarzen seinen Rücktritt bekannt gegeben. Am Donnerstag der Vorwoche ließ sich Müller bei der konstituierenden Sitzung zwar noch als Gemeinderat angeloben, hat dann aber seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Auch Ersatzgemeinderat Thomas Hoscher zog Müller nach und hat nach der Sitzung bei Bürgermeister Reinhard Deutsch (JES) mündlich seinen Rückzug aus der Gemeindepolitik bekannt gegeben. Aus beruflichen Gründen, so sein Grund. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll Alfred Gratzer als neuer Gemeinderat für die ÖVP angelobt werden.

Für Franz Müller, der vor 20 Jahren schon einmal im Gemeinderat war und danach ab 2017 für die ÖVP im Stadtrat gesessen ist, war es ein „Muss“ nach der Wahlschlappe. „Ich wollte mir das nicht mehr antun und ich wollte kein Hick-Hack mehr“, sagt er.

Die innerparteilichen Turbulenzen will er nicht „schönreden“, auch weil er gewisse Personalentscheidungen nicht „so getroffen hätte, wie man sie getroffen hat.“ „Die ÖVP muss jetzt damit beginnen ein neues Team aufzubauen, wenn man noch einmal auf die Beine kommen will“, zeigt sich Müller unzufrieden mit der Ist-Situation. „Es war nach der Wahl schon extrem frustrierend für uns. Ich denke, dass es fähige Köpfe gibt und die sollen auch ihre Ideen einbringen“, meint Müller.

Warum er erst nach der Sitzung zurückgelegt hat? „Weil ich die Frist davor versäumt habe“, erklärt der VP-Mandatar. Müller hat auch sein Amt als Delegierter beim Wasserverband Unteres Raabtal zurückgelegt. Hier übernimmt Helmut Taschner interimistisch. Innerhalb der ÖVP will man trotz aller Personalrochaden jetzt wieder Ruhe einkehren lassen und einmal die Arbeit aufnehmen, teilt Gabi Lechner mit.

„Streiterein bringen nichts, es geht nur miteinander und das ist auch unser Vorhaben in den nächsten Jahren. Wir wollen unsere Themen in den Gemeinderat einbringen und gemeinsam lösungsorientierte Politik machen“, so Lechner.

