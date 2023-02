Gemeinderat will drei Beschlüsse aufheben

Fast wie ein Frühjahrsputz klingt die Erklärung von Bürgermeister Reinhard Deutsch (JES) zu der Aufhebung von drei Beschlüssen aus einer politischen Vergangenheit Jennersdorfs, die in dieser Form nicht mehr besteht.

Ganz oben auf der Liste steht ein Beschluss zur Förderung von Photovoltaik- und Solaranlagen aus dem Jahr 2010. „Der Beschluss wird korrigiert, denn in seiner jetzigen Form gibt es die Förderung nur in Verbindung mit dem Land oder Bund. Nach der Korrektur wird die Förderung gleich von der Gemeinde ausbezahlt. Das wird eine Verbesserung für die Bürger“, erklärt Deutsch.

Cities-App fällt flach

Nächstes Vorhaben: Aufhebung des Cities-App Beschlusses von Februar 2022. „Gabi Lechner hatte ein Jahr Zeit dafür; passiert ist nichts. Es ist zu teuer und wir brauchen das jetzt nicht. Cities fällt endgültig.“ Die Gemeinde erspart sich damit rund 15.000 Euro.

Die letzte Aufhebung betrifft „die Einbindung politischer Parteien in das öffentliche Veranstaltungsleben“ von September 2021. „Das geht hauptsächlich auf die FPÖ zurück, weil ich beim ‚100 Jahre Burgenland‘ Fest 2021 keine Parteien ausschenken ließ. FPÖ und ÖVP haben dann per Mehrheitsbeschluss umgesetzt, dass sie überall ausschenken dürfen, sogar auf Kirchenfesten oder Parteiveranstaltungen auf Kinderspielplätzen. In und auf gemeindeinternen Gebäuden und Liegenschaften soll keine politische Partei was machen.“

Bezüglich Strom wurde dank Städtebündnis mit der Energie Burgenland verhandelt: Bis 2025 zahlt Jennersdorf einen Fixpreis von 27 Cent/kWh. „Mit einer Unterschrift habe ich für 2023 rund 140.000 Euro gespart“, fügt Reinhard Deutsch an.

