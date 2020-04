In drei Videoclips führte Pfarrer Norbert in das jeweilige Tagesgeheimnis von Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag ein, auch die Ölbergandacht am Gründonnerstag und die Speisensegnung am Karsamstag fanden via Internet statt. Der feierliche Gottesdienst am Ostermontag wurde von der Pfarre Jennersdorf mit Stadtpfarrer Norbert Filipitsch, Kaplan Andreas Stipsits, Diakon Willi Brunner und Organist Franz Friedl, dank HD-Production (Wolfgang Franz), live von 9.45 bis 11 Uhr über die Webseite der Stadtpfarre, www.ankerplatz.at, ins World Wide Web übertragen.