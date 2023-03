Großartige Erfolge für Schüler bei Prima la musica

Werbung

Von 5. bis 12. März fand mit den 'Prima la musica' im Kulturzentrum Oberschützen wieder ein wichtiger Fixtermin im Schuljahr junger Musiktalente statt. „Der einwöchige Landesbewerb war heuer wieder äußerst spannend. Ich bewundere immer wieder den Mut der SchülerInnen, an diesem Bewerb nach einer monatelangen, intensiven Vorbereitung teilzunehmen und sich einer Jury zu stellen. Die persönlichen Fortschritte am Instrument sind für alle beachtlich!“, sagt die Direktorin der Zentralmusikschule, Andrea Werkovits. Die Lehrkräfte motivieren und erarbeiten das Programm mit ihren Schülern und Schülerinnen nicht nur in den stundenplanmäßigen Terminen, sondern oft auch an Wochenenden oder nach ihrem Unterrichten. Dazu kommt dann noch die Übung mit dem Korrepetitor. „Hier danke ich besonders unserem Klavierlehrer Dir. Gergely Csukly für seinen grandiosen Einsatz! Allen TeilnehmerInnen herzliche Gratulation und ein Danke für die fantastische Arbeit an meine Lehrkräfte sowie für die Unterstützung an alle Eltern und Großeltern unserer jungen Talente! “, ist Werkovits überaus stolz ob der Ergebnisse, die wie folgt ausfielen.

FLORIAN BAUER, MA / Klarinette: Victoria Petanovits (AG 2, aus Gritsch) – 1. Preis

Dir. GERGELY CSUKLY / Klavier: Duo „Espressivo“ Anna & Johannes Rogatsch (AG 1, aus Neuhaus ) – 1. Preis

ERNA EICHMANN, BA, Steirische Harmonika: Kristin Laffer (AG B, aus Feldbach) – 1. Preis, Duo Hannah Melbinger & Hannah Ringdorfer (AG 1, aus Jennersdorf & Weichselbaum) – 2. Preis

ZSUSZANNA HRTYAN, MA / Querflöte: Julia Zotter (AG1, aus Doiber) – 2. Preis

Mag. ESZTER KISS-VINCZE, Querflöte: Fabian Rifel (AG B, aus Rohrbrunn) - 1. Preis mit Auszeichnung, Nina Heissenberger (AG 1, aus Königsdorf) – 1. Preis

NIKLAS SCHMIDT / tiefes Blech & Schlaginstrumente: José Spörk (AG 1, aus Henndorf), Posaune - 1. Preis, Anna Forjan (AG 1, aus Krobotek), Tenorhorn - 1. Preis, Julian Forjan (AG 2, aus Krobotek), Tuba - 1. Preis mit Auszeichnung mit Entsendung zum Bundeswettbewerb, Niclas Petanovits (AG A, aus Gritsch), Schlaginstrumente - 1. Preis mit Auszeichnung, Jakob Unger (AG A, aus D. Tschantschendorf), Schlaginstrumente - 1. Preis mit Auszeichnung

MARIO SCHULTER, MA / Trompete: Johannes Steiner (AG B, aus Rudersdorf) - 1. Preis

TOBIAS WINTER, BA / Trompete: Eliah Manolopoulos (AG 1, aus St. Martin) – 3. Preis (aufgrund Punktabzugs wegen Nichteinhaltung der Ausschreibungskriterien)

