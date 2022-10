Große Geste für verstorbenen Stadtpfarrer

Werbung

Genau 40 Jahre nach dem Besuch von Mutter Teresa in Jennersdorf (20. Oktober 1982) wurde in der Vorwoche eine bekannte Strecke - nämlich jene vom Mutter Teresa Haus zum Mutter Teresa-Platz vor der Stadtpfarrkirche, auf Initiative der Stadtpfarre und der Stadtgemeinde, in „Alois Luisser Weg“ umbenannt ( die BVZ berichtete ).

Nach der Eröffnung einer kleinen Ausstellung im Verbindungstrakt vom Mutter Teresa Haus zum Betreutem Wohnen, zog eine Lichterprozession, an der mehr als 100 Personen teilnahmen, am Abend entlang des Weges, der von Stadtpfarrer Kanonikus Franz Brei gesegnet worden ist.

Der Andrang war enorm, galt es doch das Wirken des beliebten ehemaligen Jennersdorfer Stadtpfarrers zu würdigen. Den Abschluss des Tages bildete der abendliche Festgottesdienst, musikalisch gestaltet vom Gesangverein Jennersdorf.

