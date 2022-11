Jetzt wird Müllsammelstelle videoüberwacht

Werbung

Dass die Stadtgemeinde Müllsündern den Kampf ansagen will, ist ein offenes Geheimnis. Seit vielen Jahren ist die Jennersdorfer Müllsammelstelle ein beliebter Hotspot von Mülltouristen. Ein unliebsames „Hobby“, das der Stadtgemeinde mitunter auch viel Geld kostet.

Mit der Neuordnung des Müllplatzes will man den Müllsündern jetzt den Garaus machen. Angekündigt hat man die Umgestaltung schon vor einiger Zeit, aber jetzt ist die Umgestaltung fast abgeschlossen.

„In den nächsten Tagen werden noch kleinere Arbeiten gemacht und dann ist das Projekt auch abgeschlossen“, erklärt Bürgermeister Reinhard Deutsch. Ein eigentlich kleines Projekt, das aber eine umso größere Wirkung erzielen soll.

„Mit der Umgestaltung des Müllplatzes, wird es künftig an gewissen Stellen auch eine Videoüberwachung geben“, so Deutsch. Ein Mittel, zu dem man vor allem wegen des Vandalismus, der in Jennersdorf leider immer wieder ein Problem ist, greifen musste, erklärt Deutsch.

Das neue Abfallzentrum wird künftig auch mittels Einbahnsystem gestaltet sein, informiert der Ortschef. Auch in den vergangenen Tagen ist es wieder zu Vandalenakten gekommen, die angezeigt wurden. „Wir wissen auch, wer die Täter sind und die sind zum Großteil auch nicht aus dem Ort, sondern aus Ungarn oder der Steiermark“, erklärt Deutsch.

