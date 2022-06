Jennersdorf Kastner spielt jetzt Champions League

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Landesrat Leonhard Schneemann (l.) und Wirtschaftskammer-Direktor Rainer Ribing (r.) gratulieren Christof Kastner, Antonia Kastner und Prokurist Ronald Tanczos zum erfolgreichen Standort Jennersdorf. Foto: Kastner

V on 2019 bis 2021 wurden in den Kastner-Standort in Jennersdorf drei Millionen Euro investiert. Daher öffnete man Tür und Tor für die Bevölkerung, um einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens zu ermöglichen. Inklusive einer riesen Überraschung für Ronald Tanczos.