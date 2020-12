Meine Katze Oliver wird vermisst!": Mit diesem Hilferuf wandte sich Lisa Kröpfl aus Jennersdorf an die BVZ. Zuletzt wurde die sehr schüchterne Katze in Jennersdorf am Hauptplatz gesehen.

"Möglicherweise hält sie sich noch dort oder in der näheren Umgebung auf. Oliver ist orange getigert und auffällig ist sein rechtes Auge, da ist er leicht blind und somit ist es leicht grau. Er ist normalerweise sehr schreckhaft und geht zu keine fremden Menschen", sagt die verzweifelte Besitzerin.

Falls Sie Oliver gesehen haben, freut sich Lisa Kröpfl auf Facebook über Hinweise. Gerne können Sie uns auch ein E-Mail an redaktion.oberwart@bvz.at schreiben