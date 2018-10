Das Kulturzentrum, das seit 2013 im alleinigen Eigentum der Gemeinde steht, ist die wohl größte Baustelle der Stadt. Sicherheitsmängel veranlassten die Gemeinde zuletzt sogar, den Zutritt für Veranstaltungen in Frage zu stellen. Aktuell wird das KUZ so instandgesetzt, dass es den notwendigen Sicherheitsanforderungen entspricht. Es kann somit weiter für Veranstaltungen der Vereine und Gruppen aus Jennersdorf verwendet werden, so die gute Nachricht.

Veranstaltungshalle für 17.000 Einwohner

„Doch uns ist bewusst, dass das KUZ für die Bedürfnisse, die an einen Veranstaltungssaal eines Bezirks mit über 17.000 Einwohnern gestellt werden, nicht mehr ausreicht“, erklärt Ortschef Reinhard Deutsch. Vereine und Schulen müssen für ihre Veranstaltungen nach Fürstenfeld oder weiter ausweichen, um Räumlichkeiten zu finden. „Sportvereine aus Jennersdorf spielen in den höchsten Ligen des Landes, haben aber keine adäquate Sporthalle für ihre Heimspiele. Kabarett- und Theateraufführungen, die großen Anklang finden, müssen zu hohen Entstehungskosten öfter stattfinden, da der Fassungsraum des aktuellen KUZ nicht dafür ausreicht“, meint Deutsch.

Die Gemeindeverantwortlichen haben bereits Gespräche mit dem Land aufgenommen, welche Bundes- und Landesmittel für eine überregionale Sport- und Kulturhalle seitens der Standortgemeinde in Anspruch genommen werden könnten. Mit den Planungen für das „neue“ KUZ soll aber erst nach Vorliegen des langfristigen Finanzplans und schriftlichen Finanzierungszusagen von Bund und Land begonnen werden. „Auf eine Planung eines derartig großen Projektes ohne vorherige fixe Zusagen wollen wir uns jedenfalls nicht einlassen“, so Deutsch. Die Liste JES hat eine Arbeitsgruppe gegründet, die seit einem halben Jahr, Mehrzweckhallen in ganz Österreich erkundet und damit Erfahrungen für die zukünftigen Planungen in Jennersdorf sammelt.

Neue Heimstätte für viele Vereine

Eines ist jedenfalls fix: „Sobald die Finanzierungszusage seitens des Bundes und Landes steht, wird es einen Beteiligungsprozess geben. Denn die neue Mehrzweckhalle, das ‚KUZ plus‘, soll eine Heimat für alle sportlichen und kulturellen Leistungsträger der ganzen Region werden“, kündigt der Ortschef ein neues KUZ an.