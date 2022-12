Letzter Akt für die Dorfschule Henndorf

Werbung

Das 1886 errichtete Volksschulgebäude in Henndorf beschäftigt die Stadtpolitik seit Jahren, wie kaum ein anderes Thema. In seiner vergangenen Sitzung hat sich der Gemeinderat jetzt mehrheitlich für die Eingliederung der Volksschule Henndorf in die Volksschule Jennersdorf ausgesprochen und somit auch für die Schließung des Schulstandorts in Henndorf. Die FPÖ sprach sich gegen die Schließung aus, zwei ÖVP-Mandatare enthielten sich der Stimme.

In dem stark sanierungsbedürftigen Gebäude werden seit 2020 keine Schülerinnen und Schüler mehr unterrichtet. Damals stimmte der Gemeinderat — mit ÖVP-Mehrheit und der Zustimmung der FPÖ — für eine Sanierung der Schule.

Kosten besiegelten Entscheidung

Die Kostenfrage (von 120.000 bis 1,8 Millionen Euro für einen Umbau) war es aber, die den ambitionierten Plan letztendlich scheitern ließ. „Auf Basis der Argumente ist auch für uns die Schließung die einzige Option“, bekräftigt SPÖ-Gemeinderat Milan Nemling, der aber auch kritische Worte findet. Der Prozess hat allerdings wenig zum Ansehen der Stadt beigetragen, meint Nemling, der die Diskussion rund um die Verwertung des Gebäudes in ruhigere Fahrwasser lenken will und auch die Gesprächsbasis mit dem Verein Hennschui wiederherstellen will.

„Ihre Hand ist ausgestreckt“, richtet Nemling eine Botschaft an den Gemeinderat. Für Vizebürgermeister Josef Feitl eine Einsicht, die reichlich spät kommt, für Stadtchef Reinhard Deutsch (JES) eine neue Chance. „Mit dem Beschluss sei man auf einem guten Weg“, erklärt Deutsch, der auch einer Sitzung des Vereins Hennschui am 10. Jänner beiwohnen will.

Verein „Hennschui“ will Gebäude für Veranstaltungen nutzen

Die große Frage, mit der man sich in Zukunft nämlich beschäftigen muss, nachdem die Schließung der Schule fix ist, bleibt die Verwertung des Gebäudes.

Hier ist der Verein „Hennschui“ sehr aktiv und fordert seit Jahren die Sanierung des Gebäudes, um es für Kultur- und Veranstaltungszwecke nützen zu können. Dazu hat man auch über 500 Unterschriften gesammelt.

Die Krot schlucken wir

