Letztes Fahrzeug der Feuerwehr gesegnet

Das letzte der vier Rüstlöschfahrzeuge (RLF-T), die im Bezirk Jennersdorf im Einsatz sein werden, wurde nun offiziell in Betrieb genommen und gesegnet. Die Autos werden bei speziellen Einsätzen in den Tunneln der S7 benötigt.

Ein Tunnel befindet sich in Rudersdorf, dazu wird in Königsdorf eine Unterflurtrasse errichtet. Der Tunnel in Rudersdorf ist etwa 3.000 Meter lang und soll in ungefähr einem Jahr eröffnet werden. Die Unterflurtrasse in Königsdorf soll etwa 700 Meter lang sein und ein Jahr später in Betrieb genommen werden.

Die Kosten des neuen Autos belaufen sich auf ungefähr 600.000 Euro, wovon 550.000 Euro von Landes-, Katastrophenschutz- und Asfinag-Mitteln finanziert werden. Den Rest übernimmt die Feuerwehr beziehungsweise die Gemeinde selbst.

Die Landtagsabgeordnete Julia Wagentristl war ebenso bei der Segnung zu Gast wie Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf und sein Stellvertreter Harald Nakovich. Landesfeuerwehrreferent Heinrich Dorner, der die Segnung ebenfalls besuchte, erklärte: „Unsere Aufgabe und zentrales Anliegen ist es, unsere Feuerwehrleute, die immer zur Stelle sind, wenn es ein Problem gibt, für ihre Einsätze Top-Gerätschaft zur Verfügung stellen und die Feuerwehren bei der Anschaffung zu unterstützen.“

Nach der Messe und Segnung mit Stadtpfarrer Franz Brei und Diakon Willi Brunnerfolgte ein Frühschoppen mit der Stadtkapelle.

