Das auf LED spezialisierte Unternehmen aus Jennersdorf nimmt sich jährlich die besinnliche Zeit um Weihnachten zum Anlass, im Namen von „Lumitech“ sowie dessen Partner und Kunden auf Geschenke zu verzichten und einen Spendenbetrag an eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Der heurige Betrag in Höhe von 4.000 Euro kommt dem Elisabeth-Heim in Jennersdorf zugute. Als Lichtspender wurde zusätzlich die Leuchte K-Campus mit automatisierten gesundheitsfördernden Tageslichtverlauf übergeben.