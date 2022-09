Nach Pilzbefall: Lichterbaum ist jetzt Geschichte

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Ein Wahrzeichen, das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt war, ist nicht mehr. Nachdem sich der Lichterbaum am Mutter Teresa Platz in den letzten Jahren immer mehr braun, statt grün präsentierte und keine Besserung in Sicht war, wurde er nun gefällt. Der Baum, dessen Entzündung im Advent eines der Highlights im Bezirk war, wurde Opfer eines Pilzbefalls.

Die Betroffenheit in der Stadt ist groß, war der Baum doch eines der Wahrzeichen und weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Nun müssen die Jennersdorfer vorerst ohne einen Lichterbaum auskommen.

„Der Baum litt leider unter einem Pilzbefall. Wir haben drei Gutachten unabhängig von einander erstellen lassen, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Diese kamen aber alle zum selben Schluss: Der Baum war nicht mehr zu retten“, erklärt Bürgermeister Reinhard Deutsch.

Schritt stößt auf Verständnis

Bei den Parteien stößt der Schritt auf Verständnis, sie wollen jedoch eine schnelle Lösung für eine Alternative. Für ÖVP-Bürgermeisterkandidatin Gabi Lechner war es der schönste lebende Christbaum im ganzen Burgenland.

„Es ist sehr schade, dass dieses Wahrzeichen gehen musste. Wenn der Baum wirklich krank war, so wie es der Baumdoktor bestätigt hat, muss man die Entscheidung akzeptieren. Die Lichterbaumentzündung war immer einer der Höhepunkte in der Stadt und der Baum wird allen in schöner Erinnerung bleiben. Ich hoffe natürlich, dass wir eine Alternative für den Advent finden“, meint sie.

Auch FPÖ-Bürgermeisterkandidat Michael Kristan schlägt in ähnliche Kerbe: „Wenn Gefahr in Verzug war, ist es richtig, dass der Baum weg ist. Wir werden uns aber dafür einsetzen, dass man in der Stadt wieder einen neuen setzt, immerhin war der vorherige Baum bis weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Man merkt schon, dass etwas fehlt und ich finde, so ein Wahrzeichen gehört wieder her.“

An Alternative wird gearbeitet

Der gefällte Baum wird nun in der Hackschnitzelanlage verwertet, bestätigt Reinhard Deutsch. Für den Advent werde an einer Lösung gearbeitet, eine Zeit ohne Baum wird es vermutlich nicht geben.

Der Bürgermeister stellt noch klar: „Es war sicherlich keine willkürliche Aktion von mir und es war auch nicht der einzige Baum, der gefällt werden musste. Am Kirchplatz mussten wir auch eine Platane umschneiden. Wenn der Baum zu retten gewesen wäre, hätten wir ihn nicht gefällt. Auch ich finde es schade, dass er nun weg ist, aber die Notwenigkeit bestand.“

