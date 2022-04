Nach Sanierung hat Rathaus 759 Quadratmeter

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Mit Ende März haben die Arbeiten an der Rathaus-Sanierung begonnen. Insgesamt drei Ebenen umfasst das Gebäude. Auch von der Angerstraße wird man künftig zur Stadtgemeinde kommen. „Hinten werden außerdem Parkplätze errichtet und ein Glasdurchgang. Für Rollstuhlfahrer gibt es dann außerdem noch eine Rampe, die direkt zum Lift im Gebäude führt“, erklärt Bauausschuss-Leiter Josef Feitl.

Ein besonderes Hauptaugenmerk liegt bei Sanierung auf der der Straße zugewandten Fassadenseite. Die Grieselsteiner Fotografin und Künstlerin Elfie Semotan wird für die Gestaltung sorgen. „Die Fassade soll zum Stadtbild passen und auffallen“, erklärt Feitl. Die Entwürfe sollen alsbald dem Bauausschuss vorgelegt werden.

Die weiteren Arbeiten am Rathaus werden am Mittwoch dieser Woche - nach Redaktionsschluss - bei der Gemeinderatssitzung vergeben. Die Materialpreise sollen sich dabei nicht so heftig auf die Sanierung auswirken, wie auf anderen Baustellen, denn die Sanierung sei nicht gerade materialintensiv.

Mehrzweckhalle sei weiter fest eingeplant

Vom Landeshauptmann liegt der Stadt mittlerweile die Zusage des Landeshauptmanns vor, die geplante Halle finanziell zu unterstützen. Auch im Bauausschuss wurde das Projekt zuletzt wieder diskutiert.

