Nach einem Arbeitsunfall vor einem Jahr musste sich Franz Windisch beruflich neu umschauen: „Ich durfte meinen Job nach einer Rücken-OP nicht mehr ausüben und hab mir gedacht, wer nimmt dich mit über 50 Jahren?“ Im Fürstenfelder Fürstenbrau kam er dann auf die Idee, eine Brauerei zu eröffnen.

Am Bahnhofsgelände in Jennersdorf mietete sich der Mogersdorfer einen Teil der Claudio Cocca gehörenden Halle und ist zurzeit schon fest in der Planung. „Ich habe fast alle Maschinen in Österreich gekauft, außerdem kommen für den Anfang mal 600 Kisten“, erklärt Windisch. Insgesamt drei Biere sind als Hauptsorten geplant, zu den Festtagen auch sogenannte „Festbiere“. Die Eröffnung ist, nach positiver Bauverhandlung, für die erste Augustwoche eingeplant.