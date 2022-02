Nur BIPA wird gebaut

Vor zwei Wochen berichtete die BVZ über den geplanten Neubau der BIPA-Filiale am Gelände rund um das Technologiezentrum und einen etwaigen Neubau eines BILLA-Geschäftes.

Damals stand eine Antwort des REWE-Konzerns noch aus, in der vergangenen Woche erreichte die Redaktion doch noch ein Statement, welches den BIPA-Bau bestätigt: „Im Falle von BIPA können wir bestätigen, dass Pläne existieren, im Laufe der zweiten Jahreshälfte in einen Neubau in das Technologiezentrum Jennersdorf zu wechseln. Das Projekt befindet sich allerdings noch in einer frühen Planungsphase, sodass zum gegebenen Zeitpunkt keine genaueren Details genannt werden können“, heißt es von Kommunikationsmanager Thomas Gimesi.

Angesprochen auf einen etwaigen BILLA-Neubau: „Standortprojekte von BILLA liegen in Jennersdorf derzeit nicht vor.“

