Pachtvertrag für Restaurant im Freibad finalisiert

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Schon in den letzten Monaten zeigte sich Matthias Mirth bereit, auch in diesem Jahr wieder das Freibadrestaurant in Jennersdorf zu bewirten. Am Mittwoch der Vorwoche wurde bei der Gemeinderatssitzung dann auch rechtlich alles fixiert. „Letztes Jahr gab es noch einen vertragslosen Zustand, jetzt haben wir das alles legalisiert“, erklärt Bürgermeister Reinhard Deutsch.

Der Eltendorfer Matthias Mirth übernahm im letzten Jahr nach Gesprächen mit Vizebürgermeisterin Gabriele Lechner die Geschäfte rund um das Freibadrestaurant, nachdem die Vorgänger von ihrem Ausstiegsrecht gebrauch machten. Im Idealfall wird das bestehende Angebot, vor allem in der Csarda, noch ausgebaut. „Vielleicht wird es im Mai und September, wenn die Badesaison noch nicht optimal ist, als Heuriger betrieben werden“, führt Deutsch aus.

Grundsätzlich bestätigt Mirth die Idee, bittet aber noch um Geduld - auch weil gutes Personal aktuell schwer zu finden ist: „Es ist noch mehr Personal dafür nötig. Da führe ich aktuell noch Gespräche und plane die Saison dann anhand dieser Situation durch.“ Auch Sommerjobs für Schüler und Studenten werden wieder angeboten.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.