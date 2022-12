Parkbank als Zeichen gegen Gewalt

Werbung

Im Zuge des Projekts StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt wurden österreichweit insgesamt 16 Parkbänke als Zeichen gegen Gewalt in der Partnerschaft aufgestellt.

Auch in der Stadtgemeinde Jennersdorf wurden im Rahmen dieses Projektes in Kooperation mit der Rettet das Kind Förderwerkstätte Jennersdorf, und der Frauenberatungsstelle Parkbänke gefertigt und am Kirchenplatz aufgestellt. Dort wird außerdem durch die Kunstinstallation Broken Flowers an die 57 Feminizide, die in den vergangenen zwei Jahren in Österreich zu verzeichnen waren erinnert.

Jede der Blume, die von der Künstlerin Renate Holpfer entworfen und montiert wurde, soll an ein Gewaltopfer erinnern und auf diese unfassbaren Geschehnisse aufmerksam machen.

