Patrik Paul ist zweitbester Kfz-Techniker des Burgenlandes

Top vorbereitet, kompetent und motiviert: So präsentierten sich alle Teilnehmer des Landeswettbewerbs für Kfz-Techniker in der Berufsschule Pinkafeld. Bei diesem Lehrlingswettbewerb mussten die Teilnehmer ihr praktisches Können und ihr theoretisches Wissen vor einer Jury unter Beweis stellen. Bei dieser Landesmeisterschaft konnte Patrik Paul vom Auto Posch GmbH Jennersdorf den zweiten Platz erreichen. Der erste Platz ging an Elias Plöchl aus Eisenstadt, den dritten Platz der Kfz-Techniker sicherte sich Josef Kamper aus Neusiedl am See.