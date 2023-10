Pop-up-Galerie am Hauptplatz feierlich eröffnet

Ursprünglich war das Kunst-Schaufenster „Art Display“ nur im Rahmen des Kunstfestivals „Hochsommer“ am Hauptplatz in Jennersdorf geplant. Aufgrund des großen Erfolgs im August dieses Jahres, hat sich Künstlerdorf-Obfrau Petra Werkovits in Kooperation mit der Stadtgemeinde Jennersdorf und der Galerie21 dazu entschlossen, die Pop-up-Galerie dauerhaft am Hauptplatz zu eröffnen.

Seit der offiziellen Eröffnung am vergangenen Dienstag gibt es im Atelier Originale, Zeichnungen, Gemälde, Druckgrafiken, Kunstposter, hochwertige Papeterie, Mitbringsel, Geschenke, Bücher oder Skulpturen zu bestaunen und zu erwerben. Ab sofort hat die Pop-up-Galerie am Hauptplatz in Jennersdorf immer dienstags, donnerstags und samstags jeweils von 10 bis 15 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Weitere Informationen über die Ausstellungen gibt es unter www.galerie21.at.