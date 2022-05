Postenkommandant geht nach 42 Jahren

Werbung EO Park Anzeige Jede große Liebe braucht ein Gegenüber!

Den frisch pensionierten Siegfried Jud um 9 Uhr morgens mit einem Anruf aus Versehen aufwecken? Fehlanzeige! Ihn erwischt man so früh schon am Fahrrad. „Ich will sportlich bleiben, solange es geht. Jetzt steht erst einmal ein Tenniscamp an, danach geht es mit dem Rad einmal quer durch Österreich; diesmal aber auf einer anderen Route.“

Er hat das nämlich mit 16 Jahren schon mal gemacht, aber mit 62 ist es doch ein bisserl‘ was anderes. Auf seine Zeit als Kommandant in Jennersdorf blickt er voller Dankbarkeit zurück und sucht auch nicht lange nach den richtigen Worten: „Mein Beruf war sehr erfüllend. Ich hatte liebe Kollegen und durfte sehr viele Menschen kennenlernen. Das war für mich am schönsten; auch, dass ich so vielen helfen konnte. Der Beruf hat auch seine Schattenseiten, aber ich bin dem Herrgott dankbar und glücklich, dass ich alles so überstehen durfte und gesund bin. Und jetzt gehe ich es schon auch etwas ruhiger an“, verrät er. Sein Nachfolger in der Dienststelle Jennersdorf steht mit Gerhard Windisch bereits fest.

