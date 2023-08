Premiere für Meisterschaften im Grillen

Ziel der Veranstaltung war vor allem die Leidenschaft für das Grillen und den Austausch und Zusammenhalt vom Norden bis zum Süden zu stärken. Als Austragungsort für das köstliche Spektakel wurde die Gernot Arena ausgewählt, in der auch die Essensausgabe, die Bewertungen der Jury sowie die Siegerehrungen stattgefunden haben.

Am Start waren mehrere Grillbegeisterte, darunter unter anderem auch mehrere Grillstaatsmeister, die ihr Können in allen Kategorien beweisen wollten. Gestartet wurde mit einem Pizza- sowie einem Burgerbewerb, anschließend wurde der Hauptbewerb in den Kategorien Huhn, Schwein und Dessert ausgetragen.

Den ersten Platz erreichte das Team der „Panther Power Grillers“ aus der Steiermark. Das burgenländische Team „Die Uhudlerbuam“ wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet, auf dem dritten Platz landeten die „DPD Grillmasters“, die ebenfalls aus dem Burgenland kommen. Nach den spannenden Meisterschaften folgte die gut besuchte Aftershowparty mit DJ.