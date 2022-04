Rathaussanierung: Abrissarbeiten sind gestartet

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Am und um das Jennersdorfer Rathaus entlang der Hauptstraße wird bereits gearbeitet. „Die Abrissarbeiten des alten Feuerwehrhauses für den Rathausumbau haben bereits begonnen“, so Bürgermeister Reinhard Deutsch. Laut seinem Vizebürgermeister Josef Feitl sollen bei der nächsten Gemeinderatssitzung noch in diesem April die Ausschreibungen für den Umbau der Räumlichkeiten erfolgen.

„Innen wird dann ausgehöhlt, die Türstöcke und Leitungen werden ausgebaut“, so Feitl. Auch eine neue Heizung wird installiert, dabei soll es sich wohl um eine Fernwärme-Lösung handeln. „Kein Gas und kein Strom“, so Feitl.

Auch die Fenster des Gebäudes werden noch getauscht. Der Zugang auf der Vorderseite soll behindertengerecht werden, auf der Hinterseite wird ein Lift entstehen. Für dieses Jahr sind rund 900.000 Euro im Stadtbudget eingeplant. Damit sollen die Arbeiten dieses Jahres abgedeckt werden.

Eine Fertigstellung sei laut Feitl für das nächste Jahr angedacht: „Da wollen wir unbedingt fertig sein.“

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.