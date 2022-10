„Schani“ feiert sein Comeback

Politisch gesehen ist nach dem Triumph der Liste JES bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen kein Stein auf dem anderen geblieben. Die JES, die fortan mit absoluter Mehrheit, den Gemeinderat diktiert, hat, so Stadtchef Reinhard Deutsch, beim Personal auf Persönlichkeiten gesetzt. Neben den bewährten Kräften ist einer allerdings neu im Team der Bürgerliste: Alexander „Schani“ Schweizer.

Seines Zeichens „Ur-ÖVPler“ und Campingwart. Mit 196 Vorzugsstimmen hat sich das „Urgestein“ für die Liste auf Platz 3 gekämpft und zieht in den Gemeinderat ein. Erfahrung bringt er genügend mit, denn immerhin war er von 2002 bis 2017 für die ÖVP ein fixer Bestandteil dessen.

Mit dem Amtsantritt von Reinhard Deutsch im Jahr 2017, der Schweizer dann zum Ortsvorsteher von Henndorf bestellte, was er schon von 2012 bis 2017 war, kam dann der Bruch mit der Jennersdorfer ÖVP. Ein Grund für Schweizer, um es fünf Jahre später noch einmal für die Bürgerliste politisch wissen zu wollen.

„Der ÖVP war das damals ein Dorn im Auge, dass ich Ortsvorsteher geblieben bin, man hat sogar über den Parteiausschluss geredet“, erzählt Schweizer.

„Heute kann ich sagen, dass trotz Corona und den Boykotts der Opposition viel in Jennersdorf gelungen ist, seit Reinhard Deutsch politisch das Sagen hat. Über die vielen Vorzugsstimmen habe er sich gefreut.

„Ich denke, das ist eine Bestätigung meiner Person und da kann ich nur sagen, dass ich mich weiterhin einsetzen werde“, so Schweizer. „Sein“ Ortsteil Henndorf sei ihm ein besonderes Anliegen. Schon 2012 forderte er die Sanierung der Schule. Dazu stehe er nach wie vor. „Es geht aber um eine vernünftige Lösung und die, gilt es jetzt zu finden“, ist Schweizer überzeugt.

Seiner ehemaligen politischen Heimat wird der JESler „irgendwie schon treu bleiben“, aber „man sollte schon hinterfragen, an was es liegt, dass man innerhalb von zwei Wahlen zehn Mandate verliert.“ Durch Vorzugsstimmen hat es auch der auf Platz 10 gereihte Edmund „Munki“ Potetz für die ÖVP wieder in den Gemeinderat geschafft, wie auch Gerda Poglitsch für die FPÖ, die vom letzten Platz auf den zweiten gereiht wurde.

