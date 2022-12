Spenden statt Geschenke: 3.000 Euro für Krebshilfe

Werbung

Das auf Licht spezialisierte Unternehmen Lumitech nimmt jedes Jahr die Vorweihnachtszeit zum Anlass, um anstatt Geschenke an Kunden und Co. zu vergeben, an eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Heuer kam dabei insgesamt ein Betrag von 3.000 Euro zusammen, die der österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe zugutekommen. „Wir hoffen, durch diese Unterstützung einen kleinen Lichtblick in diesem weiteren schwierigen Jahr geben zu können. Im Namen unserer Kunden und des Lumitech Teams darf ich allen Kindern, Familien, MitarbeiterInnen und freiwilligen HelferInnen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest sowie viel Gesundheit für 2023 wünschen“, meint CEO Stefan Tasch zu der Aktion.

