Jennersdorf SPÖ sucht Spitzenkandidat für Gemeinderatswahl

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Bezirksparteiobmann Ewald Schnecker ist für Jennersdorf noch auf der Suche. Foto: David

P eter Mut tritt im Oktober nicht als Spitzenkandidat für die SPÖ in Jennersdorf an. Laut Bezirks-Obmann Ewald Schnecker dauere die Suche noch an.