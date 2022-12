Stammtisch für Menschen in Not

Werbung

Jeden Sonntag nach dem Hochamt trifft sich der Familienstammtisch der Pfarre beim Hof, um sich am gesellschaftlichen Leben in der Stadt zu beteiligen. Hier werden Ideen gesammelt, um das Leben der Pfarre zu fördern, Seminare, Vorträge und Veranstaltungen für Familien zu planen und Brauchtum zu pflegen.

Die Planungen für 2023 laufen und man darf gespannt sein, kündigen die Mitglieder rund um Christine Müller-Fischl, Willi Brunner und Gerda Poglitsch an. Jedes Jahr sammelt der Stammtisch auch für ein Projekt Spenden, die verschiedenen Einrichtungen wie dem Elisabethheim, dem Lerncafé oder in Not geratenen Jennersdorfern zugute kommen.

Jüngste Aktion, die man unterstützte, war die Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes. „Mit großem Eifer und vollem Einsatz engagieren sich Gerlinde Ivankovics und ihr Team für Menschen in Notsituationen. Gemeinsam mit anderen Freiwilligen sammelt sie in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Lebensmittelspenden für Menschen in finanziell schwierigen Situationen“, erklären die Mitglieder die Beweggründe.

Beim Adventzauber hat man seitens des Familienstammtisches mit einem umfangreichen kulinarischen Angebot aufgewartet, um die Einnahmen der Tafel zu spenden und so ein Stück Not zu lindern.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.